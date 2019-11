Servidor da Secretaria de Meio Ambiente é acusado de desmatamento

Foto: Reprodução -Uma área de mata próxima ao igarapé do Surubim, em Medicilândia, na região do Xingu paraense, estaria sendo toda derrubada por um funcionário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, chamado Abner Cravo do Rosário.

Algumas famílias de agricultores que moram na área às margens do igarapé denunciaram o suposto crime ambiental e alegam que estão sendo perseguidos pelo servidor municipal, que além de desmatar uma área de proteção permanente, não teria licença ambiental para a obra, mesmo sendo funcionário da Sema de Medicilândia.

A mata já foi toda derrubada, segundo os colonos, prejudicando o igarapé que já sofre com o assoreamento de todo seu entorno. As famílias de agricultores denunciam que a família de Abner Cravo possui um sítio, localizado às margens do igarapé Surubim, no km 91, na faixa da rodovia Transamazônica e que a diretoria da Sema é conivente com o desmatamento da área, pois, ele utiliza as máquinas da prefeitura municipal para desmatar o local.

O Secretário de Meio ambiente de Medicilândia, Celino Pereira de Lima, nega que a obra às margens do igarapé Surubim seja de desmatamento e alega que as denúncias não passam de “politicagem” de adversários, em virtude da eleição municipal de 2020.

Celino Lima afirma que Abner Cravo é motorista da Sema, mas que as denúncias são ações de pessoas de má-fé. O secretário assegura que a prefeitura municipal está fazendo uma limpeza na área às margens do igarapé Surubim, visando evitar enchentes na região, a partir do início das chuvas na região, previsto para dezembro. “Não tenho conhecimento de nenhum desmatamento. As máquinas da prefeitura estão reabrindo uma área para escoamento das águas da chuva para o igarapé”, garante o secretário.

Segundo o secretário, a enchente na região, que ocorreu entre o final de 2017 e começo de 2018, deixou 2 mil pessoas desabrigadas, após dois dias de chuvas muito fortes. Ele admite que as máquinas da prefeitura estão realizando a obra dentro da propriedade do funcionário da Sema, mas apenas com intuito de abrir um canbal de escoamento das águas pluviais com a finalidade de proteger a população dos bairros Liberdade e Surubim, localizados na periferia do município.

