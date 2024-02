Servidora grava sexo com colega dentro de secretaria no Mato Grosso; Veja vídeo

(Foto: Reprodução)- Homem foi exonerado, enquanto autora do vídeo responderá sindicância.

Viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (15), um vídeo no qual dois servidores da Secretária Municipal de Educação de Brasnorte (579 km de Cuiabá), aparecem fazendo sexo.

A prefeitura se pronunciou sobre o caso e anunciou as medidas. O homem, que é apenas contratado, foi exonerado, enquanto a mulher, servidora concursada, responderá um Processo Administrativo.

As imagens foram divulgadas pelo ‘Portal Juína Mais’. Segundo a reportagem, os vídeos foram gravados pela própria servidora.

Segundo o secretário de Educação, Jonathan Ferreira de Melo, o servidor envolvido possuía acesso à repartição devido ao seu vínculo.

Após a circulação das imagens, o funcionário foi imediatamente desligado da pasta. Já a servidora, que é concursada, foi necessário instaurar uma sindicância interna para avaliar as medidas disciplinares apropriadas a serem tomadas.

Os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados.

