Servidores do Ibama-AM e ICMBio rejeitam proposta do governo, elegem comissões e delegados

(Foto: Ascom/Sindsep-AM)- A decisão da base de rejeitar a proposta do governo será encaminhada à Condsef e à Ascema Nacional que, juntas, estão em negociação com o Ministério da Gestão e Inovação (MGI)Servidoras e servidores do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) rejeitaram, por unanimidade, a proposta do governo Lula para a reestruturação das carreiras do meio ambiente. Em assembleia, também criaram duas comissões: uma de mobilização e outra para eleição da Ascema no estado. Além disso, elegeram delegados para o IV Congresso do Sindsep-AM.

Após tirarem dúvidas com a diretoria do sindicato e debaterem a proposta do governo, as trabalhadoras e trabalhadores decidiram rejeitar o que foi proposto, por considerar que não atende às reivindicações da categoria. Não houve votos contrários ou abstenções.

Os servidores do meio ambiente pedem a permanência das gratificações de Desempenho de Atividade de Especialista em Meio Ambiente (GDAEM), de Qualificação (GQ) e de Risco. Além disso, requerem o mínimo de 70% de remuneração do Nível Intermediário (NI) em comparação ao Nível Superior (NS). Por fim, a parametrização com a tabela salarial da Agência Nacional de Águas (ANA).

A avaliação das entidades é que a proposta apresentada pelo governo atende à permanência da GDAEM e da GQ, mas prejudica ao não considerar os pedidos para reduzir a defasagem salarial entre profissionais de nível intermediário e superior, além de não alcançar a parametrização com a tabela salarial da ANA.

“Levaremos essa posição da base do Ibama e do ICMBio para a Condsef e Ascema, que vão apresentar ao governo. Além disso, vamos continuar acompanhando e fornecendo suporte a essa mobilização, porque tem potencial para crescer ainda mais”, disse o secretário-geral do Sindsep-AM, Walter Matos, que coordenou a assembleia. Além dele, participaram os diretores Gleig de Sá (Formação Política e Sindical), Edivaldo Machado (Relações Intersindicais) e Margareth Buzaglo (Comunicação).

Fonte: Condsef e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/12:20:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...