PGR vai investigar Kataguiri e Monark por suposta apologia ao nazismo

(Foto: Reprodução redes sociais) – A Procuradoria-Geral da República divulgou que vai investigar as declarações do podcaster Monark e do deputado Kim Kataguiri (Podemos-SP) durante entrevista. Monark afirmou ser a favor de permitir um partido nazista.

Após a reação de entidades e acadêmicos, pediu desculpas, afirmou ter errado e alegou que estava embriagado. O Flow afirmou que ele foi desligado do podcast. Kataguiri declarou ser contra a criminalização do partido nazista na Alemanha. O parlamentar se defendeu e disse que “sufocar o debate só faz com que grupos extremistas cresçam na escuridão”.

Fala do apresentador foi repudiada por seguidores, autoridades e associações; ele se desculpou!

Assista o pedido de desculpa

