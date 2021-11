Servidores do TJPA podem grevar nesta quarta-feira (10)

Servidores da Comarca deliberaram que Santarém vai apoiar a greve, se a proposta não agradar a todos

Fotografo: Reprodução

Reunião foi realizada nesta terça-feira (09) no hall de entrada do Fórum de Santarém

Os servidores da Comarca de Santarém realizaram nesta terça-feira (09) uma reunião no hall de entrada do Fórum, comandada pela delegada sindical do Sindju, Ana Paula Sobrinho, para deliberar sobre a participação de Santarém no movimento paredista convocado pelo sindicato no mês passado.

A greve está prevista para amanhã (10/11), mas hoje houve uma proposta da direção do TJPA que pode mudar essa decisão.

O Sindju – Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Pará, convocou uma assembleia virtual para amanhã, quando a categoria deverá avaliar a proposta do TJPA.

Os servidores da Comarca deliberaram que Santarém vai apoiar a greve, se a proposta não agradar a todos. Caso a proposta seja aceita na assembleia, a greve não acontecerá.

Com informações e foto de Jota Ninos/TJPA

Fonte: Portal Santarém

