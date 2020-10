Simone é chamada para ‘salvar casamento’ de Gusttavo Lima

Publicação de Simone Mendes nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita mexeu muito com os fãs. Muitos fãs torcem por uma reconciliação, já que os dois são pais de duas crianças.

Mas, nesta semana, fãs invadiram a página de Simone Mendes, irmã de Simaria, para lhe pedir uma ajuda. Os internautas querem que Simone ajude na crise conjugal de Gusttavo Lima.

Simone usou as redes sociais para responder aos fãs.

“Recebi milhões dessas perguntas! Juro pra vocês que seu tivesse contato com eles de ligação, contato de conviver no dia a dia, eu faria isso! Mas as vezes que os vi foi em camarim de trabalho. Nunca fui à casa deles, não tive contato mais próximo com eles. Se eu tivesse contato, podem ter certeza que eu ajudaria eles a lutar a resgatar o primeiro amor e a lutar pela família”, escreveu.

Anúncio oficial

Na sexta-feira (9), Gusttavo Lima enviou, por meio de sua assessoria de imprensa, um comunicado oficial a respeito da separação de Andressa Suita. Os dois são casados desde 2015 e são pais de dois filhos.

Comunicado – Gusttavo Lima

Confirmamos que o cantor Gusttavo Lima está separado da modelo Andressa Suita.

O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação.

Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica.

O artista não comentará mais o assunto.

A amizade, o carinho e o respeito continuam, além da missão maior, a criação e educação dos dois filhos do casal.

Contamos com a compreensão e respeito de todos.

Separação chocou a todos

A notícia da separação foi dada primeiramente por Leo Dias. Ao jornalista, Gusttavo comentou sobre a decisão.

“Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, disse Gusttavo para Leo Dias.

“Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma. “Temos um propósito maior do que tudo, que é criar 2 filhos que será repleto de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo”, continuou.

A última foto do ex-casal com os filhos foi há uma semana, com Gabriel e Samuel na porta do jatinho de Gusttavo.

Andressa, inclusive, já deixou a mansão do ex-casal e foi para uma antiga casa deles, localizada em um condomínio de Goiânia e está com Gabriel e Samuel.

Recentemente, Gusttavo usou o Twitter para escrever “melhor terminar, cada um por si”. Porém, em seguida, disse que se tratava de um trecho de sua nova música, Café e Amor.



Última postagem do casal nas redes sociaisCrédito: Reprodução/Instagram

Andressa Suita se pronunciou

Na terça-feira (13), a modelo compartilhou diversos vídeos em seu Instagram Stories e revelou que também foi pega de surpresa.

“Oi gente, eu precisava vim aqui falar com vocês. Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque”, começou ela.

Influencer grava vídeo para falar de mal-estar com Suita por causa de Gusttavo Lima

Em seguida, Andressa relatou como aconteceu o término.

“Até domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar. Na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava para a gente continuar como um casal sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. Eu sempre fui um livro aberto, eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real, o que eu achava que era real. Não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar”, contou.

Andressa Suita surge sem aliança após confirmar separação

A loira também falou que vai se apegar aos filhos Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois, para ter forças para continuar.

“O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida que são os meus filhos e cuidar de mim também. Eu quero continuar postando para vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos e vida que segue”.

Para concluir, Andressa Suita fez questão de agradecer as mensagens de apoio.

“Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo por vocês, pela minha família e pelos meus amigos”, finalizou.

Na tarde desta terça-feira (13), Gusttavo Lima fez uma sequência de tweets que foram interpretados como resposta às falas de Andressa Suita, sua ex-esposa. Na manhã de hoje, a modelo decidiu desabafar a respeito do fim do casamento, dizendo que foi pega de surpresa.

Influencer grava vídeo para falar de mal-estar com Suita por causa de Gusttavo Lima

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar”, escreveu o cantor.

Na sequência ele completou mencionando o lado emocional, porém, apagou o post pouco depois, como noticiado pelo jornalista Thiago Rocha no programa A Tarde É Sua.

“Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz.”

Gusttavo Lima grava vídeo

Na noite de terça-feira (13), Gusttavo Lima usou suas redes sociais para publicar um vídeo de desabafo, sobre o fim do seu casamento com Andressa Suita. Ele garante que nada aconteceu de uma hora para outra e fala da admiração por sua ex-mulher.

“Queria passar aqui para falar coisas boas, mas nem tudo é como a gente imagina. Vou deixar claro o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o respeito e o carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos e criar nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz, tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil, uma separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só, qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Fica com Deus”, disse o cantor.

Por:OFuxico

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...