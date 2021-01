Site do “JORNAL FOLHA DO PROGRESSO” bate recorde e alcança mais de 10 milhões de acessos

O portal do Jornal Folha do Progresso terminou o mês de dezembro de 2020 com um recorde histórico de acessos. Foram 10,890,637 milhões de acessos , números coletado no dia 31/12/2020. O dado consolida o Jornal Folha do Progresso, o veículo de mídia mais tradicional de Novo Progresso, como o portal de notícias entre os mais acessados em todo estado.

Os números do Google Analytics, ferramenta usada para medir audiências de sites e portais em todo mundo, mostram um crescimento exponencial do portal de notícias, que vem batendo recorde de acessos mês após mês.

“Os quase 11 milhões em audiência é a maior audiência de um portal de notícias em toda região”.

Para a coordenador de Conteúdo Online, Adecio Piran, o número é reflexo de um trabalho em equipe com foco técnico e muito estudo na busca de temas relevantes. “Esse recorde reflete um esforço de todo time para atender as expectativas do leitor, elegendo temas certos para as pessoas certas”, comenta.

O diretor Adecio Piran comemora mais um mês de recorde no portal “JORNAL FOLHA DO PROGRESSO” e a liderança na audiência em todo estado. “Podemos seguramente comemorar o fato de que o Jornal Folha do Progresso é o veículo de mídia escrita com maior audiência de Novo Progresso. “Estamos preparando uma nova plataforma para unir o alcance impresso mais digital em 2021”.

Hoje já somos os líderes em audiência, o que conecta a marca do Jornal Folha do Progresso, que tem 21 anos e boa parte deles dedicado à mídia impressa, com o presente e o futuro da mídia. Estamos cada vez mais introduzindo a inovação em nosso DNA. E esperamos que isso nos renda conquistas ainda mais marcantes”.

No mês de dezembro 120% a mais de visualizações….

Usuários – Paralelo ao aumento do visualizações de páginas, outro resultado importante obtido pelo Google Analytics foi o registro da marca de mais de 10 milhões de usuários no site.

Além do recorde também no tempo médio diário em que um leitor permanece conectado no portal. Os dados mostram que o tempo médio de um usuário por dia no site chega a seis minutos; e que cada usuário permanece em média 3 minutos em uma sessão.

Com um conteúdo sempre atualizado, as produções de conteúdo para o site continuam focando em excelência, criticidade e competência, através de artigos, análises e matérias relacionadas aos mais diversos temas.

O site www.folhadoprogresso.com.br se mostra cada vez mais imerso no processo de transformação digital, alinhado a informação de qualidade, tudo isso para oferecer ao público, seja onde estiver, a melhor experiência em conteúdo e inovação.

“Estamos cada vez mais introduzindo a inovação em nosso DNA. E esperamos que isso nos renda conquistas ainda mais marcantes”

Feliz Ano Novo a todos, agradecemos os acesos e tenham certeza que produziremos o melhor em 2021 para o leitor do Jornal Folha do Progresso.

