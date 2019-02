Sobrevivente relata explosão e gritos de socorro no alojamento do Fla

Foto:(Reprodução/O Liberal).

Samuel, de 16 anos, diz ter saído do quarto após sentir cheiro forte de queimado. Incêndio matou dez pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio

Sobrevivente na tragédia do Flamengo, o Samuel, de 16 anos, contou sobre o caos vivido durante o incêndio no alojamento do Ninho do Urubu. O atleta do sub-17 revelou ter visto uma explosão no local e relatou ter vivido um pesadelo. Incêndio matou 10 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

– Estava dormindo na hora e senti um cheiro de queimado muito forte, pensei que meu celular tivesse queimado. Quando eu fui ver, vi aquela explosão, veio fumaça no meu olho. Gritei socorro, socorro… Saí correndo. Não deu para ajudar – contou.

– Estou com tontura, pensando nos meus amigos. Quero saber se está bem com eles. Quero notícias, tentando esquecer o máximo. Aqui a gente vem para realizar um sonho, é uma oportunidade. Eu estou bem. Não consigo parar de pensar, agora só coisa ruim na minha cabeça. Um pesadelo – narrou.

Samuel disse que conseguiu sair antes do quarto ser atingido. Na manhã desta sexta-feira, um incêndio atingiu parte da estrutura do CT Ninho do Urubu, que pertence ao Flamengo e fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até o momento, Bombeiros confirmam 10 mortes e três feridos.

