Suárez marca, Grêmio goleia Coritiba e assume vice-liderança do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro tem um novo vice-líder. Neste domingo, o Grêmio recebeu o Coritiba em casa, venceu por 5 a 1 e subiu na tabela. Cristaldo, Villasanti, Bitelllo, Luis Suárez e Nathan marcaram para o time da casa, enquanto Alef Manga descontou para o Coxa.

Com o resultado na Arena do Grêmio, o Tricolor Imortal chega aos 23 pontos no Brasileirão, ultrapassando o Palmeiras na segunda colocação. Do outro lado, o Coritiba segue na lanterna da competição, com apenas quatro pontos somados.

A partida começou aberta, com chances de gol para os dois times. O goleiro Gabriel Grando, do Grêmio, teve que fazer defesas difíceis no primeiro tempo para impedir que o Coritiba abrisse o placar. O zagueiro Bruno Uvini chegou a acertar o travessão e, na sequência, a arbitragem assinalou pênalti para os mandantes.

Franco Cristaldo bateu a penalidade e converteu, aos 34 minutos. Entetanto, o Coxa empatou com Alef Manga antes do intervalo, aos 41 minutos. Na volta para a segunda etapa, Villasanti recolocou o Grêmio à frente do placar. Suárez cruzou para o paraguaio, que cabeceou no gol, aos 3 minutos.

A partir daí, a equipe gaúcha engrenou e deu início à goleada. Bitello recebeu na entrada da área e chutou no cantinho, aos nove minutos da etapa final. A estrela Luis Suárez também deixou sua marca na partida. O atacante uruguaio recebeu cruzamento de Reinaldo e conferiu para a rede. No fim do jogo, Nathan marcou o quinto gol e fechou a goleada.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Bahia no sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o lanterna Coritiba encara o Goiás, em duelo direto na zona de rebaixamento, na próxima segunda-feira, às 20h, na Serrinha.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/07:39:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...