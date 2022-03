Confira todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Também na quarta-feira (30), Ilhas Salomão e Nova Zelândia se enfrentam para definir o representante da Oceania que vai enfrentar o representante da CONCACAF na repescagem. Confira a lista de todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo:

Na quarta-feira (30), vai ser a vez da CONCACAF definir seus representantes no Mundial. Com o Canadá já classificado, Estados Unidos, México e Costa Rica brigam pelas duas últimas vagas diretas e uma delas vai disputar a repescagem contra o representante da Oceania. Confira os jogos:

Já nas Eliminatórias da América do Sul, três seleções brigam na noite desta terça (29) por uma vaga na repescagem. Peru, com 21 pontos, Colômbia (20) e Chile (19), entram em campo precisando da vitória. Na repescagem, a seleção classificada pega o vencedor de Emirados Árabes Unidos e Austrália.

Na África, Gana eliminou a Nigéria e foi a primeira seleção do continente a se classificar para o Mundial. Na outra partida, Senegal venceu o Egito por 1 a 0 nesta terça (29) e reverteu a derrota do primeiro jogo, levando a partida para os pênaltis, onde repetiu o resultado da final da Copa Africana das Nações e se classificou.

Já Portugal, que venceu a Macedônia por 2 a 0, e a Polônia, que venceu a Suécia pelo mesmo placar, garantiram as outras duas vagas da UEFA na Copa do Mundo.

Na Europa, resta uma única vaga em aberto. Devido a invasão russa na Ucrânia, a seleção ucraniana teve seu jogo contra a Escócia, pela repescagem das eliminatórias da UEFA, adiado. País de Gales, que venceu a Áustria na primeira partida da repescagem, aguarda o vencedor desse confronto. (As informações são do Redação/band.uol)

A terça-feira (29) marcou a definição de algumas das últimas vagas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, que vai acontecer entre novembro e dezembro. Ao todo, 32 seleções vão disputar o torneio da FIFA.

Taça da Copa do Mundo, objeto de desejo das seleções – (Foto: Twitter / FIFA) 24 seleções já garantiram vaga para a Copa do Mundo no Qatar

