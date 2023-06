Sob os olhares de Paulo Turra, Santos perde para o Flamengo na Vila

O venezuelano Soteldo tenta levar o Santos para o ataque (Crédito: Raul Baretta/SantosFC)

Com o novo técnico, Paulo Turra, nos camarotes, o Santos perdeu por 3 a 2 para o Flamengo na noite deste domingo, na Vila Belmiro, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a décima partida sem vitória do Peixe na temporada. Os gols santistas foram marcados por Mendoza e Rodrigo Fernández.

Mesmo com a derrota, o Santos segue na 13ª colocação na classificação, com 13 pontos ganhos. Na próxima rodada, domingo, o Peixe encara o Cuiabá, na Arena Pantanal. Antes, na quinta, recebe o Blooming, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana.

O jogo

O jogo começou em ritmo lento, com muitos erros e disputas no meio-campo. O Santos teve duas chances, ambas em cruzamentos de Lucas Lima, mas Mendoza mandou a primeira na rede pelo lado de fora e furou na segunda.

Na sua primeira oportunidade, o Flamengo abriu o placar. Aos 21 minutos, Fabrício Bruno cruzou da direita, Joaquim cabeceou pelo alto e depois se atrapalhou com Gabriel Inocêncio e jogadores do Flamengo. A bola sobrou para Everton Cebolinha, que bateu de primeira. João Paulo ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Depois do gol, o Flamengo passou a tocar a bola com mais lentidão para administrar o resultado. O castigo saiu aos 39 minutos. Em contra-ataque, Marcos Leonardo lançou Soteldo na esquerda. O venezuelano dominou e deu lindo passe para Mendoza só empurrar para o gol.

Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve outra grande chance. Após cobrança de escanteio da direita, Fabrício Bruno cabeceou e o lateral Lucas Pires salvou em cima da linha.

O segundo tempo começou elétrico. Aos 4 minutos, após cruzamento da esquerda, Everton Ribeiro apareceu sozinho no meio da área do Santos e cabeceou no canto de João Paulo para fazer o segundo gol do Flamengo.

O time carioca nem teve tempo para comemorar. Aos seis minutos, Lucas Lima cobrou falta para a área, Messias cabeceou, Matheus Cunha deu rebote e o volante Rodrigo Fernández apareceu surpreendentemente dentro da pequena área para empurrar para o gol.

Seis minutos depois, o Flamengo fez o terceiro. Após troca de passes, Erick Pulgar recebeu dentro da área e chutou colocado no canto esquerdo do goleiro João Paulo.

Depois do começo quente, a partida esfriou. O Santos voltou a ameaçar apenas aos 32 minutos. Ângelo, que entrou bem, deu ótimo passe para Marcos Leonardo. O atacante finalizou de primeira, mas a bola saiu à esquerda do gol de Matheus Cunha.

SANTOS 2 X 3 FLAMENGO

Data e horário: 25 de junho de 2023, às 18h30min (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Árbitros assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Gols: Everton Cebolinha, aos 21’/1ºT (0-1), Mendoza, aos 39’/1ºT (1-1), Everton Ribeiro, aos 4’/2ºT (1-2), Rodrigo Fernández, aos 6’/2ºT (2-2), Erick Pulgar, aos 12’/2ºT (2-3)

Cartões amarelos: Lucas Pires, Luan Dias (SAN), Erick Pulgar (FLA)

SANTOS

João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Sandry, aos 23’/2ºT), Dodi (Bruno Mezenga, aos 36’/2ºT) e Lucas Lima (Luan Dias, aos 23’/2ºT); Mendoza (Lucas Barbosa, aos 40’/2ºT), Marcos Leonardo e Soteldo (Ângelo, aos 23’/2ºT). Técnico: Claudiomiro (interino)

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Filipe Luís, aos 36’/2ºT), Erick, Gerson, Vitor Hugo (Thiago Maia, aos 17’/2ºT) e Everton Ribeiro (Arrascaeta, aos 17’/2ºT); Everton Cebolinha (Bruno Henrique, aos 23’/2ºT) e Gabigol (Pedro, aos 38’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

Fonte:Giovane Martineli e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/18:50:12

