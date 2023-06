Suárez marca, Grêmio vence América-MG de virada e entra no G4 do Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Grêmio venceu o América-MG de virada, por 3 a 1, na Arena, em Porto Alegre. O Coelho saiu na frente com gol de Avelar, mas o Tricolor gaúcho virou com gols de Bitello, Villasanti e Suárez. O uruguaio encerriu um jejum de três jogos sem marcar.

Com este resultado, a equipe gaúcha chega aos 20 pontos e entra no G4 do Brasileirão, com 20 pontos. O Coelho, por sua vez, fica na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com oito pontos.

Ambas as equipes voltam a campo neste domingo, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Grêmio enfrenta o Coritiba, na Arena, em Porto Alegre, às 16 horas (de Brasília), enquanto o América-MG recebe o Internacional, às 18h30, no Independência.

O jogo – O duelo começou movimentado com chance para Grêmio e América-MG. Os mineiros tiveram a primeira oportunidade aos cinco minutos, com Aloísio, que finalizou da entrada da área e acertou a trave. Em seguida, o Tricolor saiu em contra-ataque e Cavichili defendeu o chute de Cuiabano.

Aos 22, o Grêmio teve a chance de sair na frente com um cabeceio perigoso de Suárez, que passou raspando na trave de Cavichioli. Na resposta, o América-MG abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Martínez na área, o lateral subiu mais que a defesa do Grêmio e cabeceou ao fundo gol de Breno. O Coelho ficou desfalcado aos 34, quando Éder acabou expulso por cometer falta em Cristaldo no meio de campo e receber o segundo cartão amarelo.

Aproveitando a superioridade numérica em campo o Grêmio deixou tudo igual. Em jogada pela direita, Bitello recebeu de Suárez, bateu cruzado e viu Cavichioli falhar e a bola morrer no fundo do gol.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu aproveitando a vantagem e conseguiu a virada aos 15. Villasanti aproveitou o cruzamento de Reinaldo e cabeceou para balançar a rede. Oito minutos depois, Suárez também deixou o dele. Aproveitando mais um passe do lateral, o uruguaio bateu cruzado de dentro da área sem chances para o goleiro do Coelho. Pouco depois, Suárez quase marcou mais um, mas acertou a trave direita de Cavichioli.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/08:02:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...