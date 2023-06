Mato-grossense bate o peso e luta contra americano na Califórnia está confirmada nesta 6ª

O apiacaense Rafael Mulisha confirmou a luta contra o americano Jordan Winski, pela divisão dos galos, que acontece nesta sexta-feira, pelo Legacy Fighting Alliance 161, na Califórnia, Estados Unidos. O mato-grossense passou por pesagem oficial, há pouco, e bateu o peso no limite da categoria (61,2kg).

Mulisha tenta retomar o caminho das vitórias após a derrota na última luta contra Jerrell Hodge pelo cinturão interino da categoria, em março deste ano. Na ocasião, o brasileiro interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas. Na carreira são oito triunfos e duas derrotas.

Do outro lado, Jordan também busca recuperação. O americano fará sua estreia no LFA após a derrota para Brett Johns no Bellator, em setembro do ano passado. No cartel, ele acumula 12 vitórias e quatro derrotas. Também possui retrospecto no MMA amador.

O duelo válido pelo card principal será a antepenúltima da noite. Na luta principal, o brasileiro Igor Siqueira enfrenta o americano Cody Davis.

Fonte: Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: reprodução) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/08:10:12

