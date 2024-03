Supermercado é destruído pelo fogo em São Domingos do Araguaia-Pará na madrugada desta terça (19)

O estabelecimento ficava localizado na avenida Duque de Caxias, ao lado da Câmara de Vereadores. (Foto: Reprodução/ Correio de Carajás)

A suspeita é de que as chamas tenham começado pela parte elétrica do estabelecimento.

Um supermercado foi destruído por um incêndio na madrugada desta terça-feira (19), em São Domingos do Araguaia, município a 50 km de Marabá, no sudeste paraense. O estabelecimento ficava localizado na avenida Duque de Caxias, ao lado da Câmara de Vereadores. As causas do sinistro ainda são desconhecidas. No entanto, existe a suspeita de que as chamas tenham começado na instalação elétrica do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Correio de Carajás, assim que o fogo foi percebido, moradores da área ficaram assustados, com o temor de que as chamas pudessem se alastrar por imóveis vizinhos, o que, felizmente, não aconteceu.

Ao Correio de Carajás, o subtenente BM C. Ribeiro disse que os bombeiros de Marabá foram acionados, via Núcleo Integrado de Operação (Niop), por volta de 1h, e se deslocaram até a cidade vizinha. Pela manhã, quando o incêndio já havia sido controlado, os trabalhos de rescaldo continuavam.

Dona do prédio que abrigava o supermercado, Daniele Guinhaze lamentou o ocorrido e disse que São Domingos já merece um quartel do Corpo de Bombeiros. Ela narra que outros caminhões-pipa ajudaram no combate ao incêndio. Segundo ela, os bombeiros informaram, preliminarmente, que o fogo pode ter se originado na parte elétrica.

Daniele também lamentou a possibilidade de desemprego dos trabalhadores que dependem de grandes empresas como essa. Um dos funcionários do supermercado, que trabalha no setor de escritório, também lamentou o ocorrido e disse que o comércio emprega pelo menos 40 pessoas de São Domingos.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/14:08:34

