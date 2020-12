Suplente de vereador e a mulher dele são assassinados por cliente em suposto desacordo comercial em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na discussão, a mulher de Cícero tentou agredir o cliente com um martelo e foi baleada. Em seguida, Cícero e José entraram em luta corporal. Cícero conseguiu tomar a arma do cliente, mas foi baleado duas vezes e também atingiu o suspeito.

De acordo com a PM, moradores denunciaram o disparo de tiros na marcenaria. O suspeito informou à polícia que teve uma discussão com Cícero a respeito da carroceria de um caminhão.

