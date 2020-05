Suspeito de assassinato e lesão corporal é preso em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A delegacia de Belterra entrou em contato com a delegacia de homicídios e, a partir de então, foi realizada uma operação conjunta com a Polícia Militar. O acusado segue à disposição da Justiça.

O homem foi preso na Comunidade Bom Jesus, em Santarém, após a Polícia Militar informar o paradeiro do acusado ao delegado do município de Belterra.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira, 21, um homem conhecido apenas pelo apelido de Alexandrino, suspeito de homicídio e lesão corporal. O cumprimento de mandado de prisão preventiva foi executado no município de Santarém, no oeste do Pará.

