Suspeito de espancar barbeiro até a morte é preso em Marabá, no PA

Peterson Evangelista Carneiro, vítima do espancamento. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Este foi o primeiro preso dos quatro suspeitos de agredir e matar Peterson Evangelista Carneiro. Ele foi vítima do crime na saída do próprio aniversário.

Um dos suspeitos de espancar até a morte o jovem barbeiro Peterson Evangelistas Carneiro foi preso em Marabá, sudoeste do Pará.

A prisão foi confirmada nesta quarta-feira (28) pela Polícia Civil (PC). Peterson foi morto no dia 26 de novembro de 2023, na saída de uma festa em Marabá, onde ele comemorava os seus 19 anos.

A vítima estava em uma motocicleta e se envolveu em um acidente de trânsito com um carro, onde estavam quatro agressores.

A PC detalhou que, durante as agressões, o pescoço da vítima foi quebrado com a violência do espancamento. O jovem ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Os suspeitos fugiram em seguida.

Ainda em dezembro do ano passado, os quatro homens envolvidos na morte do jovem foram identificados. A PC comunicou que todos os suspeitos estavam com mandados de prisão expedidos.

Esta é a primeira prisão referente à investigação. O suspeito foi autuado pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

“O caso segue em apuração e as equipes trabalham para localizar os outros três envolvidos no crime”, completou a corporação.

