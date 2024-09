Suspeito de matar namorada adolescente é preso em Almeirim; corpo da vítima foi encontrado nesta sexta, 13

O suspeito de matar namorada de 17 anos foi preso pela Polícia Militar em Almeirim. — Foto: Divulgação

O suspeito, identificado como Emerson Gabriel planejava fugir para Almeirim, e foi preso em uma barreira policial montada estrategicamente na principal rodovia de acesso à cidade.

Um homem identificado como Emerson Gabriel, suspeito de assassinar a namorada, Jamilssa Lobato dos Santos, de 17 anos, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (13), em Almeirim, oeste do Pará. O crime aconteceu no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, e chocou município.

O corpo da adolescente foi encontrado em um terreno atrás de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Rua Esplanada, bairro do Agreste, com claros sinais de violência. Jamilssa estava desaparecida desde a última segunda-feira (9). De acordo com as informações, a jovem foi vista pela última vez em frente à Escola Estadual Mineko Hayashida, onde era aluna, por volta das 17h30, ainda vestindo o uniforme escolar. O corpo foi localizado com o uniforme e em posição de bruços.

A Polícia aguarda o resultado da perícia para determinar a causa exata da morte da adolescente.

Fuga frustrada

Informações recebidas pela polícia indicavam que Emerson Gabriel planejava fugir para Almeirim. Em resposta, a polícia montou uma barreira estratégica na principal rodovia de acesso à cidade. Durante a abordagem a uma caminhonete que trafegava pela estrada, os policias identificaram o suspeito.

Emerson Gabriel foi preso sem oferecer resistência e encaminhado à Delegacia de Polícia de Almeirim, onde passou pelos procedimentos legais e será mantido à disposição da Justiça.

As investigações continuam, e a polícia busca mais detalhes para esclarecer o crime.

Fonte:G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/2024/11:40:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...