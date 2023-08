Morte de garimpeiro aumenta tensão em áreas de proteção no Pará

Unidade de Conservação (UC) do Tapajós abrange os municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso (Foto:Reprodução/ICMBio)

Durante operação contra garimpo ilegal, uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi recebida a tiros na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no oeste do Pará, na última sexta-feira, 25. No confronto, um garimpeiro identificado como Garcia Vieira, acabou sendo ferido e após ser socorrido não resistiu e veio a óbito.

Em nota, o Ibama informou que “foi alvo de disparos e um confronto se sucedeu, resultando no ferimento de um dos indivíduos envolvidos”. Entretanto, garimpeiros e apoiadores da atividade ilegal afirmam que os agentes agiram com “truculência”. A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar a situação.

O órgão esclareceu ainda que o garimpeiro, “estava portando uma pistola e efetuou disparos contra os agentes ambientais, que reagiram à agressão”. O caso foi registrado no garimpo denominado “Canta Galo”, no município de Jacareacanga.

A operação destruiu 100 máquinas e desmobilizou 29 acampamentos de garimpo ilegal desde o dia 10 de agosto. A ação é realizada em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e tem apoio da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional de Segurança Pública e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós abrange os municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso. É uma área que concentra um grande volume de alertas de garimpo no País, especialmente, em Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs).

Aumento de tensão

Após o confronto, alguns políticos paraenses usaram as redes sociais para propagar mensagens de ódio contra o Ibama. O deputado estadual do Pará, Wescley Tomaz (PSC), por exemplo, publicou um vídeo afirmando que o garimpeiro havia sido executado na operação, o que não procede. Ele também chamou os agentes federais de “covardes” e defendeu a legalização do garimpo em unidades de conservação.

O senador Zequinha Marinho (Podemos) também se manifestou contra a operação e a favor dos garimpeiros. Ele publicou que “a truculência de alguns agentes do Estado só aumenta a tensão no Pará”. Em outro post, defendeu a regularização da atividade.

Como vice-presidente da Frente Parlametar da Mineração Sustentável (FPMin) no Senado, reafirmo a necessidade do governo trabalhar para que os pequenos mineradores possam regularizar sua atividade em bases legais e sustentáveis, e evitar assim casos como a morte de Garcia Vieira. pic.twitter.com/HuWwjtrZEA — Zequinha Marinho (@ZequinhaMarinho) August 26, 2023

“Como vice-presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin) no Senado, reafirmo a necessidade do governo trabalhar para que os pequenos mineradores possam regularizar sua atividade em bases legais e sustentáveis e evitar, assim, casos como a morte de Garcia Vieira“, disse o paraense.

Fonte:Daleth Oliveira – Da Agência Cenarium Amazônia*/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2023/18:33:53

