Suspeito de matar ex-companheira grávida a facadas se entrega à polícia em Belterra | PA

José Freitas, suspeito de feminicídio — Foto: Reprodução

A vítima estava grávida de 8 meses. Moradores lotaram a delegacia de Belterra pedindo justiça por crime bárbaro.

No início da tarde desta sexta-feira (13), o principal suspeito de ter matado a ex-companheira grávida de 8 meses, se entregou na delegacia de Polícia Civil do município de Belterra, oeste do Pará, após três dias do crime.

O suspeito, identificado como José Freitas, chegou na delegacia acompanhado de dois advogados. Assim que a informação foi divulgada, populares se aglomeraram em frente a delegacia com frase de ordem como “justiça, justiça”.

José Freitas trabalhava na cidade de Belterra como mototaxista, e teria usado um facão para golpear a mulher. O pai da vítima, também foi atingido pelos golpes ao tentar ajudar a filha. Ele foi levado para o pronto socorro do município em estado grave, passou por cirurgia e está fora de perigo.

Assim que cometeu o crime, José Freitas fugiu do local. Moradores informaram à polícia que o suspeito teria deixado a moto a poucos metros distante da casa da vítima, indicando um feminicídio premeditado.

LEIA MAIS

Segundo as investigações, José não aceitava a separação. A vítima, decidiu separar do suspeito após descobrir que ele teria estuprado uma criança, membro da família.

Após se apresentar ao delegado Lucivelton Ferreira, José foi levado para o IML para fazer o exame de corpo e delito e em seguida, será levado ao presídio de Santarém.

Segundo o delegado Lucivelton Ferreira, já havia uma mandado preventivo em aberto, solicitado à justiça de Santarém, que acatou o pedido da Policia em manter o José Freitas na prisão.

A vítima, que já era mãe de duas crianças, estava em sua terceira gestação quando foi assassinada pelo ex-companheiro. Infelizmente, o bebê, que ainda estava no ventre da mãe, também não resistiu aos ferimentos.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/2024/11:25:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...