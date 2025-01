Suspeito de roubo de gado atira em casal, mata homem e foge com motocicleta em Brejo Grande do Araguaia no Pará

Foto: Reprodução | Quatro dos suspeitos foram presos posteriormente, mas o quinto fugiu para uma área de mata, onde permaneceu escondido.

Um caso de latrocínio consumado e tentado foi registrado na noite de quinta-feira (30/1), na zona rural de Brejo Grande do Araguaia, sudeste do Pará. O crime ocorreu na estrada da OP3, próximo à Fazenda Princesa, e segundo a polícia o suspeito está relacionado ao roubo de gado ocorrido dias antes na Fazenda São Judas Tadeu, no mesmo municipio.

De acordo com as autoridades, o principal suspeito do latrocínio é um dos envolvidos no roubo de gado ocorrido em 27 e 28 de janeiro. Na ocasião, cinco homens invadiram a Fazenda São Judas, renderam o caseiro, motoristas de caminhões boiadeiro e um caminhão prancha, roubaram o gado e mantiveram as vítimas amarradas. Quatro dos suspeitos foram presos posteriormente, mas o quinto fugiu para uma área de mata, onde permaneceu escondido.

No novo crime, o fugitivo surpreendeu as vítimas, identificadas como Josiel Silva Santos e sua esposa, Girlene Ribeiro da Silva, na estrada. Ele atirou contra o casal sem mesmo ter anunciado o assalto, resultando na morte de Josiel e ferindo Girlene no braço, além de roubar a motocicleta do casal, uma Honda CG 160 Start, cor azul, para fugir do local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e encontraram Josiel já sem vida no local, enquanto Girlene foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia. O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Renato Chaves.

As forças policiais montaram uma operação conjunta durante a noite para localizar o suspeito, mas ele conseguiu escapar. Imagens de câmeras de segurança captaram sua passagem pela cidade de Palestina do Pará, reforçando as buscas.

A polícia informou que o suspeito é investigado não apenas pelo latrocínio, mas também por sua possível participação no roubo de gado na Fazenda São Judas Tadeu, crime que envolveu grande prejuízo aos proprietários.

A Polícia Civil e a Polícia Militar continuam trabalhando de forma integrada para capturar o autor do crime e reforçam o compromisso com a segurança e a ordem pública na região de Brejo Grande do Araguaia.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/11:24:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...