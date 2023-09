Suspeitos de transportar 1 tonelada de supermaconha são presos no Pará

Suspeitos presos pelos agentes de segurança. na força-tarefa. — Foto: Segup

Dupla de suspeitos foi localizada cerca de dois dias após as forças de segurança terem encontrado a substância.

Uma dupla de homens foi presa na segunda-feira (4) suspeita de transportar uma tonelada de supermaconha no Rio Aturiá, estreito de Breves, no arquipélago paraense do Marajó, no último sábado (2).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), os suspeitos foram localizados durante diligências em outro rio, o Pracaxi, quando ambos tentavam fugir em uma canoa.

Os agentes encontraram as drogas depois que, segundo eles, uma lancha mudou de curso ao avistar a base fluvial “Antônio Lemos”. Houve perseguição e a polícia conseguiu apreender a carga.

“Os dois homens, de 50 e 37 anos, um identificado como o piloto da embarcação apreendida com a droga e o comparsa, foram presos e conduzidos à Base Fluvial Antônio Lemos, no Rio Tajapuru, para os procedimentos do flagrante”, detalhou o órgão.

A Segup ainda pontuou que a dupla será conduzida ao sistema penitenciário e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

As diligências prosseguem, de forma integrada, por agentes da Segup, dos grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo de Segurança Pública (Graesp), e equipes especializadas das polícias Militar e Civil.

Fonte: g1 Pará — Belém/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2023/16:40:51

