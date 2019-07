TALENTOSA -Filha de pastora que vai disputar Miss Bumbum rasga o verbo: ‘minha mãe me apoia’

(Fotos: Reprodução/ Instagram)- Uma das concorrentes do concurso Miss Bumbum 2019 é a modelo Bianca Caetano, de 27 anos. Ela resolveu rasgar mandar aquele recado aos críticos da internet nos últimos dias. Filha de uma pastora evangélica da Bahia, a morena não leva desaforo pra casa.

Segundo Bianca, uma de suas motivações é quebrar tabus religiosos.

“Posar de lingerie ou biquíni não me faz menos religiosa. A minha roupa ou a maneira como apareço nas redes sociais não define o meu caráter. Minha mãe sabe a pessoa que me tornei e ela não tem vergonha disso. Por isso me apoia, sem tabus e preconceitos. Temos uma ótima relação e ela está torcendo muito por mim, é minha fã número um. As críticas só me mostram como as pessoas são hipócritas”, declarou a modelo.

O empenho em vencer levou Bianca a se dedicar aos treinos e também a se submeter a um procedimento cirúrgico estético recentemente. Ela realizou uma lipoaspiração e implantou silicone nos seios.

“Aproveitei para turbinar a comissão de frente também (risos), coloquei próteses de silicone de 450 ml. Fiz a lipo só pra definir os músculos”, explicou, antes de ressaltar que esse não é o primeiro concurso de beleza que participa, já que venceu o título de Musa do Brasil representando o Mato Grosso e desbancando outras 26 modelos. Meses depois, ela passou a trabalhar como assistente de palco da RedeTV!.

Por:DOL

