Técnico de enfermagem é preso após abusar de paciente internada em UTI

Polícia Civil Goiânia/ Divulgação – Vítima faleceu dias depois, mas não há confirmação se morte tem ligação com o estupro

O técnico de enfermagem Ildson Custódio Bastos, 41, foi preso, na quarta-feira (29), após a polícia ter acesso a imagens de câmeras de segurança da UTI de um hospital em Goiânia, que mostram ele cometendo abusos sexuais contra uma paciente internada. A jovem de 21 anos faleceu dias depois, mas não há confirmação se a morte tem ligação com o estupro.

As imagens mostram que a paciente tenta reagir aos abusos do técnico em enfermagem, que alega inocência.

Segundo a polícia, o abuso aconteceu na madrugada do dia 17, horas depois de ela ser internada devido a crises convulsivas. O suspeito era o único funcionário na UTI no momento e, segundo a delegada do caso, Paula Meotti, fechou a cortina do leito onde a jovem estava.

O estupro foi descoberto quando a vítima pediu ajuda a uma enfermeira e disse que o técnico que trabalha no turno da noite tinha tocado em suas genitálias e seus seios.

Durante o depoimento, o técnico de enfermagem ficou em silêncio. Ele vai responder por estupro de vulnerável. A delegada ainda vai ouvir testemunhas do caso para concluir o inquérito.

O Hospital Goiânia Leste informou que, ao receber a denúncia de abuso de uma paciente de 21 anos por uma técnica de enfermagem, “tomou as primeiras medidas” e que o “técnico de enfermagem acusado pela paciente foi imediatamente suspenso e afastado da sua função”.

Também de acordo com a unidade de saúde, foi registrado um boletim de ocorrência pelos responsáveis da UTI, no último dia 21 de maio. Nessa mesma data, o funcionário “foi demitido por justa causa”.

Por: Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...