Terminal Hidroviário de Santarém passa por revitalização para melhorias no fluxo de atendimento aos usuários

(Foto:Divulgação) – O Terminal Hidroviário de Santarém, no oeste do Pará, está passando por uma importante revitalização na estrutura da rampa de embarque e desembarque. Logo após a identificação de rachaduras, a operadora portuária Rio Tapajós, responsável pela administração do terminal, acionou o consórcio responsável pela construção, formado pelas empresas Paulo Brígido e Lage Construções, para realizar a readequação do espaço. A empresa responsável pela construção ofereceu uma garantia de cinco anos para a obra, que foi concluída em 2020, e está agora conduzindo as reformas necessárias.

Segundo o administrador da Rio Tapajós, Carlos Alexandre, a obra é uma ação corretiva dentro do período de garantia fornecido pelo consórcio construtor. “Essa reforma não é uma nova obra, mas uma correção de problemas identificados na pavimentação de concreto da rampa flutuante, que apresentou rachaduras devido a um problema de composição do material original,” explicou a empresa.

A reforma inclui a remoção do material rachado e a aplicação de um novo revestimento compatível com concreto, mas com maior durabilidade. Este material já foi utilizado com sucesso pelo DNIT em outros portos e foi aprovado pela Capitania dos Portos e outras certificações navais. A obra está sendo realizada em uma plataforma do terminal, que tem 200 metros de comprimento por 22 metros de largura.

Além da rampa flutuante, a revitalização também abrange outras áreas do terminal que estão dentro do período de garantia. Entre as melhorias estão correções em sistemas elétricos, resolução de vazamentos, conserto de goteiras e uma revisão completa na escada rolante. “Já iniciamos a remoção do material antigo e esperamos concluir a obra em aproximadamente 90 dias, se as condições climáticas forem favoráveis,” explicou o gestor da operadora.

Esta revitalização é crucial para assegurar que o Terminal continue operando de forma segura e eficiente, proporcionando conforto e segurança para os usuários. A rápida resposta às necessidades de manutenção reflete o compromisso da operadora portuária em manter altos padrões de qualidade na infraestrutura portuária da região.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2024/08:46:36

