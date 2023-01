Torre de transmissão de Furnas cai no Paraná; Aneel diz que ‘há indícios de vandalismo’

Policiais federais foram ao local nesta terça-feira (10) — Foto: William Brisida/RPC

Outras três torres apresentaram danos, segundo agência. Itaipu afirma que produção segue normal. Veja imagens de como ficou a estrutura.

Uma torre de transmissão do sistema de Furnas instalada em Medianeira, no oeste do Paraná, caiu na madrugada de segunda-feira (9), segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em relatório de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro onde constam as informações sobre a queda, a Aneel cita que “há indícios de vandalismo” na queda da torre já que “não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres”.

Agentes da Polícia Federal foram ao local apurar as circunstâncias da queda da estrutura.

Conforme a agência, após a queda e inspeção no local foram encontrados danos em outras três torres próximas. As estruturas são responsáveis por transmitir a energia gerada por Itaipu para o Sistema Interligado Nacional.

Segundo a Aneel, não houve interrupção do fornecimento de energia. Em nota, a Itaipu também informou que não houve problemas na geração de energia e que a produção segue normal.

Itaipu produz atualmente 8,4% de toda a energia consumida no Brasil. Em 1997, a usina era responsável por 25% da energia consumida no país. (Com informações de Gilvana Giombelli e Fabiula Wurmeister, g1 PR e RPC Foz do Iguaçu).

