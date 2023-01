Saiba como conferir os resultados do jogo do bicho e das Loterias da Caixa

Milhões de apostadores brasileiros apostam diariamente em algum tipo de loteria, seja uma modalidade de jogo alternativo do jogo do bicho ou nas loterias da Caixa.

Os sorteios das Loterias da Caixa são a opção mais popular entre os apostadores das loterias, mas ultimamente vem crescendo a procura por jogos alternativos popularmente conhecidos como jogo do bicho.

O site PT Rio PTRIO.inf.br é uma plataforma especializada em jogos de loterias, o site faz a cobertura completa dos jogos das Loterias da Caixa, entre elas a Quina e Lotofácil que possuem sorteios diários de segunda-feira a sábado e também dos sorteios da Mega Sena, Lotomania, Dupla Sena, Timemania, Mais Milionária, Dia de Sorte, Super Sete e Loteria Federal.

O site PT Rio também faz a cobertura das loterias alternativas do jogo do bicho, inclusive o nome PT Rio significa Para Todos do Rio de Janeiro, essa é uma das formas que os cariocas conhecem o jogo do bicho.

Além dos sorteios do Rio de Janeiro também é publicado o resultado da Look Loterias de Goiás, Loteria Nacional, Bicho RS do Rio Grande do Sul, LBR Loterias de Brasília entre inúmeras outras loterias estaduais.

A procura por apostas pelos brasileiros tem crescido bastante nos últimos anos, um exemplo são as apostas em modalidade esportivas, principalmente no futebol que é o esporte nacional mais popular no Brasil, entre as empresas que são destaques nesse tipo de apostas temos a Betano, BET365 e PIXBet entre outras.

Já o jogo do bicho não é oficialmente regularizado no Brasil, mas existe um projeto de lei que visa a regularizar esse tipo de apostas, com a regularização do jogo do bicho o governo arrecadaria milhões em apostas que poderiam ser destinados a saúde, educação e outros projetos com retorno a sociedade como um todo.

O jogo do bicho tem sua origem no estado do Rio de Janeiro nos idos de 1892, na época o Barão João Batista Viana Drummond teve uma ideia para atrair mais visitantes ao jardim zoológico da cidade. Cada visitante recebia junto com o ingresso o nome de um bicho, e no final do dia era feito um sorteio onde o visitante premiado recebia uma premiação.

Atualmente o jogo do bicho é composto por 25 animais no total, cada bicho corresponde a quatro dezenas e cada prêmio do jogo do bicho corresponde a um milhar que vai de 0000 até 9999, sendo que cada extração possui o sorteio de cinco prêmios.

Os 25 bichos que fazem parte do jogo do bicho são Avestruz, Águia, Burro, Borboleta, Cachorro, Cabra, Carneiro, Camelo, Cobra, Coelho, Cavalo, Elefante, Gato, Jacaré, Leão, Macaco, Porco, Pavão, Peru, Touro, Tigre, Urso, Veado e a Vaca.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/11:02:54

