Lula age de forma amadora, desumana e ilegal, diz Mourão

(Foto:Reprodução) – O ex-vice presidente e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), criticou nesta 3ª feira (10.jan.2023) o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas detenções de bolsonaristas depois do desmonte do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília.

Sem apresentar provas, Mourão afirmou, em seu perfil no Twitter, que as detenções se dão em “condições precárias” nas instalações da Polícia Federal. Para ele, o cenário mostra que o novo governo “age de forma amadora, desumana e ilegal”.

“O Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos Direitos Humanos”, escreveu Mourão.

Cerca de 1.200 pessoas foram detidas no acampamento na 2ª feira (9.jan), que foi desmontado por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, depois dos atos de violência e vandalismo registrados no domingo (8.jan).

Os detidos foram levados em ônibus para a Academia da Polícia Federal, em Brasília.

Governo federal monitora

Mais cedo, o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, anunciou que irá monitorar a situação dos detidos na sede da Academia da PF. Em seu perfil no Twitter, o chefe da pasta também disse que atuará para que a legalidade seja observada nas dependências.

“O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania gostaria de expressar sua preocupação com todas as pessoas deste país que se encontram em situação de cárcere – sem exceção – e que em sua grande maioria, são pessoas pobres e desamparadas”, disse Almeida. (Com informações do Poder360).

