Touro pula cerca, vai para o meio da plateia e deixa 4 feridos em rodeio

(Foto: Reprodução)- Quatro pessoas ficaram feridas após um touro pular uma cerca e ir em direção ao público que assistia a um rodeio, em Oregon, nos Estados Unidos.

Vídeos gravados pelo público e divulgados nas redes sociais mostram a situação. Nas imagens, é possível ver o momento em que o touro é perseguido por um homem a cavalo em um espaço cercado, mas o animal consegue pular a cerca, corre pelo espaço da arena entre a plateia e atinge alguns espectadores. Caso foi no sábado (8).

Duas vítimas sofreram ferimentos graves e foram levadas para um hospital. As outras duas pessoas tiveram escoriações leves, receberam atendimento e já foram liberadas. As informações são da Fox News.

Touro foi contido por funcionários do rodeio. Após o susto, profissionais prenderam o animal e o levaram em segurança para os currais.

Primeira vez que algo do tipo aconteceu em um rodeio do Sisters Rodeo, afirmou o vice-presidente do evento. “Falei com nossos contratantes, donos do touro, e eles disseram que é extremamente incomum, muito raro. Eles viram muito pouco disso em toda a carreira. Às vezes eles veem isso na própria fazenda, mas nunca aconteceu em um rodeio. É realmente muito raro”, explicou Brian Witt, à Fox News. Ele ressaltou que o touro “não atacou as pessoas, apenas estava assustado”.

Em nota oficial, o Sisters Rodeo disse torcer pela melhora “de todos os afetados.”A segurança de nossos fãs é nossa maior prioridade e agradecemos o apoio deles”.

Fonte: UOL

