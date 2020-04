Tradicional Festa do Trabalhador de Alvorada da Amazônia é cancelada em 2020

(Foto:Arquivo)- A tradicional Festa do Trabalhador de Alvorada da Amazônia , um dos eventos mais tradicional e famoso da região, que aconteceria sempre no dia no dia 1º de maio (Festa do Trabalhador), foi cancelado devido à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Evento é considerado o maior churrasco da Região, os costelões são distribuídos sem custo aos participantes.

A Festa do Trabalhador é comemorada na comunidade de Alvorada da Amazônia entraria na 29ª edição em Novo Progresso.

Segundo a organização do evento, devido à recomendação das organizações de saúde pública de se evitar aglomerações, a festa são poderia ser realizada neste momento.

Conforme os envolvidos, a festa é uma importante tradição da comunidade no município e na região, porém, o momento é de unir esforços pelo combate à pandemia e seus efeitos tanto na saúde pública quanto na economia.

