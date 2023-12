Traficante internacional foragido do Amazonas é preso na comunidade Poço Branco na PA-370

Ele foi preso por meio de trabalho conjunto das Polícias Militar e Federal. Um homem que se identificou como pai do acusado, também foi apresentado por estar com documentos falsos.

Foi apresentado na sede da Polícia Federal em Santarém, no oeste do Pará, um homem envolvido com o tráfico internacional de drogas. Iromar Batista da Silva foi localizado e preso pela Polícia Militar na comunidade Poço Branco, na PA-370.

De acordo com informações da Polícia Militar, Iromar é foragido do Amazonas, onde cumpria prisão definitiva por sentença condenatória.

Segundo o Coronel PM Tarcísio Costa, comandante do CPR-1, a polícia recebeu a informação que o homem comandava o tráfico de drogas na região, o que será apurado pela Polícia Federal.

“As investigações estão sendo feitas pela Polícia Federal e nós ficamos responsáveis por fazer a captura dele. No momento ele não ofereceu resistência e no local apreendemos duas armas de fogo”, contou coronel Tarcísio Costa.

O acusado foi preso com um homem que se identificou como pai do suspeito, mas apresentou uma documentação falsa e estava tentando esconder uma arma de fogo.

Ambos foram apresentados na sede da PF. Irosmar está à disposição da justiça, e poderá ser transferido para o Amazonas.



