Carros têm a frente destruída em acidente em cruzamento de Itaituba

O acidente foi aconteceu porque um dos automóveis avançou a preferencial (Foto:Reprodução / Site Giro Portal)

Apesar do choque barulhento entre os carros, houve apenas danos materiais

O acidente na tarde desta sexta-feira (25), envolveu um Gol, de cor preta, e uma Land Rover, também de cor preta. Os dois veículos colidiram de frente no cruzamento entre a Travessa 15 de Agosto, com a 7ª rua, bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste do Pará. (A informação é do O Liberal)

De acordo com populares, o Gol era dirigido por uma mulher, e ela não foi identificada. Mas, a informação é de que ela seguia subindo na 15 de Agosto, quando um veículo modelo Land Rover teria avançado a preferencial, provocando o acidente de trânsito.

O motorista da Land Rover, também não teve o nome divulgado, mas as testemunhas contaram que ele, após a batida, afirmou não ter visto a placa de “PARE”, por isso continuou trafegando normalmente, quando, na verdade, já havia avançado o sinal. Este motorista ainda disse aos populares que não era de Itaituba e estava de passagem no município, a negócios.

Apesar da colisão, houve apenas danos materiais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local.

Jornal Folha do Progresso em 26/02/2022/09:08:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...