Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante o período da manhã foi feito a perícia sobre as peças apreendidas durante a operação. As pessoas que foram presas foram ouvidas na delegacia da cidade e vão responder do adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e associação criminosa.

Thiago Carneiro, superintendente Regional da Polícia Civil de Marabá, disse que o grupo criminosos pegava os carros roubados e trocava as peças e as utilizavam nos veículos que eram alugados para terceiros na região.

De acordo com a PC, foram sete meses de investigação que apurou um esquema de desmanche e venda de peças de veículos roubados.Entre os presos está Expedito Pereira, proprietário de uma locadora de veículos, apontado como chefe de um grupo criminoso. Ele já havia sido preso em 2015 por suspeita de envolvimento com o crime de receptação de coisa roubada.

Polícias Civil de Marabá e Altarmira realizaram nesta quarta-feira (26) uma operação que investiga grupo criminoso envolvido na receptação de veículos roubados no sul e sudeste do Pará. Três pessoas foram presas.

Três homens são presos por receptação de veículos roubados no sul e sudeste do Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

You May Also Like