Festividade da Paróquia Santíssima Trindade, em Belém, une fé, cultura, entretenimento e culinária

Festividade da Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém. — Foto: Cristino Martins / OLiberal

Confira a programação da 25ª edição da festividade que vai até domingo, 4.

Em Belém, a Paróquia Santíssima Trindade chega à 25ª edição da festividade que une fé, cultura, entretenimento e culinária.

A programação já iniciou no dia 28 de maio e vai até 4 de junho, dia da celebração à Santíssima Trindade. O evento é aberto ao público em geral.

A programação inclui missas, momentos de oração, intercessão, apresentações de corais, jantares temáticos. Na praça haverá o arraial, com venda de comidas típicas e atrações musicais.

O tema da festividade escolhido foi ”Em tudo dai Graças”, passagem bíblica encontrada.

À frente da paróquia há 3 anos, o Cônego Vladian Silva Alves se diz grato por celebrar as bodas de prata da programação.

“Faço votos que nossa XXV Festividade leve-nos a confiar na providência divina e em tudo dar graças. Que os frutos desse tempo festivo ajudem-nos a colher bens espirituais em consequência do empenho de todos, bens materiais destinados à evangelização”, anuncia.

A Igreja da Santíssima Trindade fica localizada na praça Barão do Rio Branco, no bairro da Campina.

No local, haverá apresentação de artistas como Pedrinho Cavalero e Trio, Banda FB Mania, Gigi Furtado e Banda, Banda Acorda Alice, Grupo Frutos do Pará, Grupo Folclore, Allan Roffe e Banda, Lucinha Bastos e Banda Zona Rural.

O encerramento da festa será no domingo (4), com as atrações Jorginho Silva e Banda Beatles Forever.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/15:55:17

