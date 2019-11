Trio é preso em operação contra golpes de estelionatários em site de vendas, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado Tiago Rabelo orienta que as pessoas tomem cuidado nas negociações iniciadas em sites de compra e venda. “Vai vender, tem que verificar se o dinheiro que dizem ter depositado caiu mesmo na conta. Faça registro de compra e venda, peça a nota fiscal. Em casos de compras também, muitas vezes as pessoas compram objetos frutos de roubos e acabam respondendo por crimes. O barato sai caro”, ressaltou.

Três homens foram presos durante uma operação policial na tarde desta quarta-feira (6) em Santarém, no oeste do Pará. A ação tinha como objetivo desarticular quadrilha de estelionatários que aplicava golpes em sites de vendas na internet. As prisões aconteceram em bairros diferentes.

