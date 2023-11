Turista do Ceará é morto a tiros em viagem a Porto de Galinhas

(Foto: Reprodução) – O corpo do cearense foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana

Um turista morador do Ceará, de 31 anos, foi morto a tiros durante passeio na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, no último domingo (12). Na ocasião, uma mulher também foi baleada e três pessoas, também do Ceará, foram presas em flagrante.

Os autuados, segundo a polícia local, possuem envolvimento com o tráfico de drogas em Fortaleza. Ainda segundo os agentes, a motivação seria um conflito com a atividade criminosa da localidade.

A Polícia Militar, também por meio de nota, disse que após policiais do 18º BPM constatarem a morte do cearense, saíram em direção a uma pousada onde os suspeitos estariam hospedados.

“Ao chegarem ao local, os três já se preparavam para deixar a pousada. A esposa da vítima informou ao efetivo policial que, tanto seu esposo, quanto os suspeitos, faziam parte de uma facção criminosa do Ceará e que seu esposo havia pedido desligamento da facção, sendo jurado de morte por isso”, disse a Polícia Militar.

A possível arma utilizada no crime foi entregue, à noite, na Delegacia de Polícia Civil de Porto de Galinhas, por “um homem que informou tê-la encontrado debaixo de seu carrinho de comércio, próximo ao local do crime”, conforme a PM.

Fonte: Carolina Mota e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/15:07:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...