Maggi ‘gruda’ em Lula e anuncia investimentos de U$ 10 bi

(Foto:Divulgação/Reprodução) – Ex-governador e ex-senador por Mato Grosso, o ex-ministro da Agricultura e empresário Blairo Maggi, esteve reunido com o presidente Lula (PT) na quarta-feira (8) em Brasília, com representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) . No encontro, o grupo de empresas anunciou que projeta investir US$ 10 bilhões em biocombustíveis nos próximos anos. O valor convertido em reais equivale a R$ 49,4 bilhões.

Blairo foi ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa) entre 2016 e 2018, durante o governo do então presidente Michel Temer (MDB), assumindo o lugar de Kátia Abreu. Atualmente ela é comandada pelo senador licenciado Carlos Fávaro.

A Abiove é responsável por 65% do esmagamento de soja, 70% do trading e 35% do biodiesel brasileiro e informou que está preparada para aumentar a mistura de biodiesel ao diesel. De acordo com Fávaro, os empresários aproveitaram o momento para agradecer o presidente Lula pela postura do Governo Federal em relação à questão ambiental.

“Eles vieram parabenizar o presidente pela política ambiental de repressão ao desmatamento ilegal, que dificultava a comercialização dos produtos brasileiros do agro, principalmente o óleo de soja, o farelo de soja e depois os desdobramentos com carnes”, comentou.

O biodiesel é um combustível biodegradável produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, num processo muito menos poluente do que os derivados de petróleo.

Ainda no encontro, os empresários afirmaram que estão preparados para aumentar a mistura de biodiesel no diesel, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Após ampliação da mistura de 10% para 12% em abril, o percentual subirá para 13% em 2024. Em 2025, atingirá 14% e, em 2026, chegará aos 15%.

Fonte:Folha Max

