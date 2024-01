UFPA divulga listão dos aprovados do PSS 2024. Acesse aqui!

O PS 2024 teve 61.902 inscritos homologados, que concorrem às 7.445 vagas em 182 ofertas de cursos, além de 199 vagas adicionais para PcD.

AUniversidade Federal do Pará (UFPA) divulga o listão de classificados no Processo Seletivo 2024 (PS UFPA 2024) neste sábado, 27 de janeiro, a partir das10h. O listão estará disponível para acesso exclusivamente no endereço listao.ufpa.br.

O PS 2024 teve 61.902 inscritos homologados, que concorrem às 7.445 vagas em 182 ofertas de cursos, além de 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD).

Antes da divulgação do listão, o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, acompanhado dos representantes da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), do Centro de Processos Seletivos (CEPS), do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) e da Procuradoria da UFPA, vai participar de uma entrevista coletiva sobre o PS 2024, a ser realizada na Sala de Imprensa do Centro de Eventos Benedito Nunes, às 9h30.

Após a disponibilização do listão, a partir das 12h, também será liberado o acesso às notas e à classificação individual dos candidatos não classificados para acompanhamento na área de inscrição. Essa informação poderá ser acessada por meio de login na área de inscrição do candidato.

HABILITAÇÃO

Ainda no sábado, a partir das 13h, o Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) vai disponibilizar o edital de habilitação ao vínculo institucional com a convocação dos calouraos para o preenchimento do Cadastro Online de Calouros(COC) e apresentação de documentos obrigatórios. Todos os calouros devem estar atentos aos prazos dispostos no edital para que não percam a vaga para a qual foram classificados.

CONCORRÊNCIA

Entre os dez cursos mais concorridos, os três primeiros seguem a mesma ordem da última edição do processo seletivo, com Psicologia – Matutino (Campus Belém) sendo o mais concorrido, seguido por Fisioterapia (Campus Belém) e Medicina (Campus Belém).

PARA ENTENDER

Mais de 7,6 mil vagas

 O Processo Seletivo 2024 da UFPA é o maior vestibular da Universidade, com oferta de 7.644 vagas, sendo 3.709 de ampla concorrência, 3.736 do Sistema de Cotas e 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD).

 As vagas estão distribuídas em 182 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2024/11:28:54

