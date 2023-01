Viatura da Defesa Civil cai em córrego durante chuva intensa, em Parauapebas (PA)

(Foto:Reprodução) – Os dois agentes que estavam na viatura conseguiram sair e não sofreram ferimentos.

Uma viatura da defesa civil de Parauapebas, município no sudeste do Pará, caiu em um córrego e foi carregada pela enxurrada nesta segunda-feira (30). No momento do acidente, chovia forte na cidade. Ninguém se feriu.

Segundo a Prefeitura de Parauapebas, o acidente aconteceu durante uma ronda realizada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec), na rua Renato Russo, no bairro Altamira.

Por conta da chuva intensa e baixa visibilidade, o condutor perdeu o controle do veículo. Os dois agentes que estavam na viatura conseguiram sair e não sofreram ferimentos.

A cena assustou muitos moradores que passavam pelo local. A viatura já foi retirada do canal ainda nesta segunda.

“A Defesa Civil reforça que continuará o monitoramento ostensivo nas áreas identificadas como de risco durante todo o período chuvoso, que se estende até abril. Se precisar, acione o órgão pelo 3356 – 2597”, informou a gestão municipal. (Com informações de Marcus Passos, g1 Pará — Belém).

