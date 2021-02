TIM acelera expansão do 4G no Pará e mantém liderança em Belém

Em um ano, operadora ampliou 298 sites no Pará com a tecnologia de quarta geração

Líder em cobertura 4G no Brasil, a TIM vem ampliando o acesso à tecnologia de quarta geração no Pará e se mantém na liderança de cobertura da tecnologia em Belém. Nos últimos 12 meses, a operadora conectou mais seis novas cidades do interior do estado – que antes não possuíam conexão – com a internet móvel, que propicia maior velocidade de transmissão de dados.

Municípios como São Félix do Xingu, Porto de Moz, São Geraldo do Araguaia, Quatipuru, Terra Alta e Aveiro são alguns dos locais que não tinham 4G e agora contam com a melhor experiência de cobertura da rede de quarta geração do país. Em 2020, a companhia investiu na ampliação do número de sites, total de 298 no estado do Pará, para garantir a qualidade dos seus serviços e a evolução da sua rede.

“Nosso objetivo é atingir 100% de cobertura 4G até 2023 no Pará, um dos estados de relevância para a companhia. Mesmo no auge da pandemia, com todas as incertezas por ela provocadas, a TIM seguiu investindo fortemente em infraestrutura de rede no estado para oferecer novas tecnologias e atender áreas urbanas mais isoladas, que não tinham acesso à internet móvel”, afirma Bruno Talento, diretor comercial da regional Centro-Norte da TIM.

Com cobertura 4G em 87 das 144 cidades do Pará, a TIM segue com o seu compromisso de levar conectividade ao estado. Neste ano, a companhia segue com diversos investimentos em curso para a região.

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade.

A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 13 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br.

Fonte:TIM/Assessoria de Imprensa – Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...