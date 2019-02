UFPA inscreve candidatos para programa de auxílio moradia

UFPA abre inscrições para seleção do Programa de Permanência. — Foto: Alexandre Moraes/UFPA

Auxílio é destinado aos estudantes que estejam cursando, prioritariamente, a primeira graduação e sem condições de arcar com as despesas de moradia, alimentação, transporte e material didático.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abre na próxima quarta-feira (20) as inscrições para os candidatos ao Programa de Permanência e Moradia, que atende universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O edital com as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da instituição.

Os auxílios do programa são destinados aos estudantes que estejam cursando, prioritariamente, a primeira graduação e que não possuam condições financeiras de arcar integral ou parcialmente com as despesas de moradia, alimentação, transporte e material didático. O benefício dura 12 meses.

As inscrições serão realizadas entre os dias 20 de fevereiro e 27 de março. São ofertados 1.570 auxílios-permanência no valor de R$ 400,00, e 350 auxílios-moradia no valor de R$ 400,00. Do total, 40% são destinados a candidatos novos e 60% a candidatos em renovação ou auxílio-emergencial.

Os estudantes que quiserem se candidatar devem acessar o site do Sistema Gerencial Assistência Estudantil (SIGAEST) e preencher os questionários disponíveis.

Documentação

Os estudantes matriculados nos campi de Belém, Ananindeua e Tucuruí devem enviar exclusivamente de forma on-line no SIGAEST os documentos exigidos pelo edital.

Os alunos dos campi de Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Capanema, Castanhal, Salinópolis e Soure podem enviar a documentação, tanto de forma on-line, quanto presencialmente, no Núcleo de Assistência Estudantil (NAEST) ou na Coordenação de Extensão do campus.

Por: G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...