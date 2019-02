UFPA recebe I Encontro de tradutores e Interpretes de Libras do Estado do Pará

Objetivo do evento é somar o conhecimento teórico e prático da vivência profissional

Com o tema “O tradutor e intérprete de Libras –Português: Formação e Atuação em diversos contextos”, iniciou-se nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2017, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, o I Encontro de Tradutores e Intérpretes de Línguas Brasileira de Sinais do Estado do Pará. O encontro é uma iniciativa da equipe técnica especializada da área da Deficiência Auditiva e Surdez da Coordenadoria de Acessibilidade (CoAcess) da Superintendência de Assistência Estudantil (SAEst) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e pelo grupo de Estudo e Pesquisa em Tradução e Interpretação em Línguas de Sinais (GEPTILS).

O objetivo do evento é somar o conhecimento teórico e prático da vivência profissional do tradutor e intérprete; a avaliação dos princípios éticos que norteiam a profissão; a reflexão sobre os desafios encontrados no campo de trabalho, sobretudo na região Norte: a problematização das situações enfrentadas durante o processo de tradução e interpretação.

Compuseram a mesa de abertura do evento o vice-reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar da Silva Pereira; o superintendente de Assistência Estudantil, professor José Maia Bezerra Neto; a coordenadora de Acessibilidade da SAEst, professora Arlete Gonçalves Marinho; o representante da FEBRAPILS, professor Diego Barbosa, diretor da Associação de Tils do Estado do Pará (ASTILP); e a professora Raquel Nascimento, da equipe técnica da Deficiência da CoAcess).

O vice-reitor, Gilmar Pereira, pronunciou-se lembrando que a inclusão foi um compromisso assumido pela Administração Superior da Universidade Federal do Pará e que é necessário garantir a visibilidade dos sujeitos com deficiência. “As ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Acessibilidade da SAEst têm sido importantes para essa visibilidade. A inclusão é um direito e, por isso, temos nos esforçado para empoderarmos as pessoas neste sentido. Então, o desafio é que todos incluam-se neste processo, professores e alunos, para que possamos ter uma educação de qualidade”, pontuou Gilmar Pereira.

Já a Coordenadora de Acessibilidade, professora Arlete Marinho, reafirmou a importância do profissional tradutor e intérprete para a inclusão na Universidade: “Este evento abre espaço para o debate sobre acessibilidade. Para que se tenha a garantia da comunicação para os professores e alunos surdos da Universidade, não podemos prescindir destes profissionais. Sem a presença do tradutor e intérprete de Libras nas salas de aulas, nos espaços da UFPA, não há como falar de inclusão”, lembrou Arlete Marinho.

O I Encontro de Tradutores e Intérpretes de Libras prossegue até esta sexta, 27 de outubro, com palestras, mesa-redonda, oficinas, espaço para debates e lançamento de livros com temas referentes ao tema do evento.

Serviço:

I Encontro Tradutores e Intérpretes de Libras do Pará

Data: 26 e 27 de outubro de 2017

Local: Teatro Universitário Cláudio Barradas – Rua Jerônimo Pimentel, 546, esquina com a Travessa D. Romualdo de Seixas, no Bairro Umarizal, em Belém/PA.

Fonte: ORMNews.

