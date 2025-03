UFPR recebe exposição ‘Sairé – Celebração, louvor e disputa dos Botos’ do paraense Alexandre Baena

(Fotos: Alexandre Baena)

As danças, músicas, gastronomia, o rito cultural-religioso e a famosa disputa dos botos Tucuxi e Cor de Rosa, o universo do Sairé, festividade que acontece todos os anos no mês de setembro, na vila de Alter do Chão, no município de Santarém, no oeste do Pará, é foco da exposição homônima ‘Sairé – Celebração, louvor e disputa dos Botos’, do paraense Alexandre Baena, fotógrafo, cineasta e documentarista, que após abertura oficial em Brasília, chega a Curitiba, na Universidade Federal do Paraná – UFPR, dia 18 março de 2025. A mostra tem o objetivo de levar as imagens da festividade para as cinco regiões brasileiras.

Um recorte tendo como base o rito religioso, e a disputa dos botos Tucuxi e Cor de Rosa, apresentando o Sairé em uma narrativa que vai da colocação dos mastros, até as apresentações dos botos, particularidades vistas nas telas em cores através do olhar do fotógrafo Alexandre Baena, que no ano de 2023, realizou o projeto da exposição ‘Esmolação – Imagens da Marujada de Bragança pelo Brasil’, no primeiro semestre de 2024, levou o projeto da exposição ‘Juruti – Festival das Tribos’, em circuito nacional e no final do segundo semestre, começou a exposição “Caminhos para Belém – o amor que flui como água” retratando os devotos e promesseiros do Círio de Nazaré. E agora em 2025, com o ‘Sairé – Celebração, louvor e disputa dos Botos’, o foco de suas lentes é voltado em uma festividade que é a junção dos povos tradicionais e a religiosidade da Amazônia Paraense.

Com a curadoria do próprio Alexandre Baena, a mostra nos remete não só a uma manifestação religiosa que louva o Divino Espírito Santo incorporado por elementos da natureza e tradição paraense, mas busca a valorização destes elementos e coloca em foco as particularidades, tendo em primeiro plano, esse é o mapeamento da identidade da tradição cultural vibrante da celebração que tem uma imersão na cultura dos povos tradicionais, que segue atraindo para Alter do Chão, milhares de turistas todos os anos.

O Sairé é uma festividade que apresenta símbolos tradicionais compostos por uma narrativa muito plural e que levo dentro da exposição. Além dos símbolos, há os elementos que fazem parte das celebrações, durante o festejo, um grupo seleto é responsável pela conexão com o divino, através do rito religioso, que transcende o que os olhos podem ver. Na parte profana, um dos ápices da festividade é a disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa, fazendo uma celebração importante para a população, que valoriza a história, a tradição e a cultura, mostrando a riqueza da nossa Amazônia Paraense”, enfatiza Baena.

O fotógrafo observa ainda que é muito importante a itinerância onde se pode conhecer as maravilhas da cultura brasileira, especificamente, da cultura paraense, conceito de sua exposição. “Iremos percorrer os caminhos que vão além das fronteiras territoriais do município de Santarém, divulgando a cidade, a festividade, a grandiosidade com seu expressivo público que todos os anos participa da festa, a itinerância começou por Brasília, chegando agora ao Paraná em Curitiba, e depois seguindo para Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Pará e Santarém, para ser montada durante a festividade do Sairé em 2025”, explica.

A itinerância tem o patrocínio da Prefeitura de Santarém, Governo do Estado do Pará através do Banpará, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e mandato do deputado federal Henderson Pinto, com realização MAB Comunicação.

O artista– O fotógrafo e curador da exposição, Alexandre Baena, é publicitário, cineasta e documentarista, atuando no segmento cultural dentro do mercado nacional e internacional. Baena já montou 16 exposições neste processo de itinerância, rodando as cinco regiões brasileiras com suas exposições e sendo recebido em grandes espaços de relevância cultural e turística, como Museus, Palácios, Galerias e Centros Culturais, tendo como base de seu atual trabalho a valorização e divulgação da cultura do Estado do Pará e dos povos tradicionais Paraenses.

Serviço:

Exposição ‘Sairé – Celebração, louvor e disputa dos Botos’

Artista: Alexandre Baena

Técnica: fotografias

Abertura: 18 de março de 2025 (terça-feira)

Hora: 11h30

Período: 18 a 28 de março de 2025

Local: Universidade Federal do Paraná (UFPR), setor de Ciências Biológicas – Anfiteatro 2 – Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100 – Centro Politécnico – Jardim das Américas, Curitiba

Fonte: Bernadete Barroso (Assessoria) – Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/16:45:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...