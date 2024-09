UJBB inaugura conjunto de obras que somam mais de R$ 10 milhões em investimentos

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), refeitório, almoxarifado central e abrigo de resíduos sólidos serão entregues no dia 30

Belém (PA) – No dia 30 de setembro, o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), e vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), irá inaugurar um conjunto de obras que somam R$ 10.056.377,96 em investimentos.

Entre as melhorias estão a entrega de dez leitos de UTI Pediátrica e dez leitos de UTI Adulto, ampliando a capacidade de internação da unidade hospitalar para 238 leitos, além da reforma do Serviço de Nutrição, que inclui um novo refeitório para residentes e acompanhantes, e da reforma do Almoxarifado Central e da Central de Abastecimento de Farmácia (CAF). Também será entregue um novo abrigo de resíduos sólidos, garantindo um melhor isolamento e medidas de controle de poluição ambiental.

A superintendente do CHU-UFPA, Regina Fátima Feio Barroso, ressalta a importância do término dessas obras e destaca o papel da Ebserh. “A conclusão dessas obras representa um marco na melhoria da infraestrutura do HUJBB, e isso só foi possível graças ao apoio imprescindível da Ebserh. Com essas melhorias, conseguimos ampliar e modernizar nossos espaços, o que resulta diretamente em um ambiente mais seguro, confortável e eficiente tanto para os nossos profissionais quanto para os pacientes. O que fortalece nossa capacidade de atendimento como também reflete em um cuidado mais humanizado e ágil”.

Avanços para a rede de saúde pública e para o ensino e pesquisa em Belém

Além de beneficiar o atendimento à população, ampliando os serviços e possibilitando um aumento no número de cirurgias, principalmente oncológicas, as novas UTIs do Barros Barreto serão espaços para a realização de pesquisas acadêmicas, pesquisas clínicas e treinamentos especializados em terapia intensiva, contribuindo para a formação acadêmica do hospital-escola. Estima-se que mais de 2 mil alunos dos cursos de saúde da UFPA, incluindo 300 residentes médicos, multiprofissionais e uniprofissionais, utilizarão as novas instalações como parte de suas atividades de ensino e pesquisa.

O gerente de Ensino e Pesquisa do CHU-UFPA, Pedro Paulo Piani, ressalta o papel da instituição de saúde para a formação de alunos e residentes da UFPA e profissionais de saúde. “Nosso Complexo Hospitalar Universitário cumpre uma missão fundamental de formação em saúde nos vários níveis de ensino, pesquisa e extensão. A entrega de novos leitos de UTI Pediátrica e UTI Adulta será de grande importância na assistência e formação para a alta complexidade, que constitui um diferencial dos hospitais universitários que buscam sempre oferecer atendimento com qualidade para a população, formando novos profissionais de saúde para a região.”

Reforma do Serviço de Nutrição

Com um investimento de R$ 1.854.456,47, a obra para o novo Serviço de Nutrição do HUJBB foi realizada em conformidade com a RDC 216/2004 da Anvisa, que estabelece boas práticas para serviços de alimentação, garantindo a segurança e qualidade na produção de refeições para pacientes, acompanhantes e residentes do hospital. O novo espaço terá capacidade para a produção diária de 1.280 refeições.

Sobre a Ebserh

O CHU-UFPA é composto pelos hospitais universitários João de Barros Barreto e Bettina Ferro e faz parte da Rede Ebserh desde 2015. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

