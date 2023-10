UNAMA realiza workshop sobre petições jurídicas

O evento visa aprimorar as técnicas para elaboração de peças processuais

A UNAMA Santarém, por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), estará, nos dias 17 e 18 de outubro, às 19h, na Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Santarém (OAB), realizando o II Workshop de Petições. O evento tem o objetivo de promover o ensino e o aprimoramento das técnicas para elaboração de peças processuais. De acordo com a coordenadora do NPJ da UNAMA, Alessandra Branches, a programação será voltada aos acadêmicos, que estarão sob supervisão dos advogados do Núcleo e que estão estagiando em escritórios e órgãos públicos. “O II Workshop de Petições é um evento direcionado para os alunos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado II, III e IV do curso de Direito da UNAMA Santarém. É um momento de reforçar o ensino para os alunos que já estão em preparação para serem submetidos ao exame de ordem”, ressalta.

A programação contará com a participação de Bruno Vitor, especialista em Direito Penal e Gyanny Dantas, especialista em Direito da Medicina, dois advogados experientes e cm vasto conhecimento. A OAB Santarém está localizada na Avenida Presidente Vargas,2948, no bairro de Fátima.

Fonte: UNAMA Com Foto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/16:35:06

