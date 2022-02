Vaca foge de caminhão de gado e invade loja no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Cena foi registrada por câmeras de segurança de um estabelecimento em São Domingos do Capim, nordeste do estado.

Câmeras de segurança de uma loja de artigos registraram o momento em que uma vaca invadiu o estabelecimento em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará – veja no vídeo acima.

A cena registrada nesta quinta-feira (24) chamou a atenção. Nas imagens, é possível ver que um homem ainda tenta espantar o animal, mas sem sucesso.

Uma outra mulher aparece e fica apavorada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo moradores, a vaca teria fugido de um caminhão de gado. Ela foi recapturada logo depois de ter entrado na loja.

Jornal Folha do Progresso em 25/02/2022/20:37:35

