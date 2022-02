Jovem sobrevive a descarga elétrica enquanto tentava furtar fios de cobre, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “instaurou procedimento para apurar a tentativa de furto de cabos elétricos ocorridos em uma subestação de energia no município de Ponta de Pedras, no Marajó”.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ponta de Pedras e aguarda retorno sobre o estado de saúde de Resnilson, que deverá responder por tentativa de furto. O comparsa dele fugiu do local e ainda não foi localizado.

You May Also Like