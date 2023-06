Vale-Gás: beneficiários com NIS final 8 recebem parcela hoje, quarta-feira (28/06)

Vale Gás está ativo neste mês de junho. Veja o calendário (Foto:Reprodução).

Mais de 5,62 milhões de pessoas serão beneficiadas com o auxílio bimestral no valor de R$ 109. Veja o calendário completo do Vale Gás para junho

O Vale-Gás efetuará o pagamento da parcela referente ao mês de junho aos beneficiários com o NIS final 8. O valor estabelecido para este mês é de R$ 109. Atualmente, mais de 5,62 milhões de famílias são contempladas por esse programa.

Veja o calendário completo do Vale Gás em junho

NIS de final 1: 19 de junho;

NIS de final 2: 20 de junho;

NIS de final 3: 21 de junho;

NIS de final 4: 22 de junho;

NIS de final 5: 23 de junho;

NIS de final 6: 26 de junho;

NIS de final 7: 27 de junho;

NIS de final 8: 28 de junho;

NIS de final 9: 29 de junho;

NIS de final 0: 30 de junho.

Como se trata de um benefício bimestral, a última parcela foi paga em abril, quando as famílias receberam um auxílio no valor de R$ 110.

O montante do benefício corresponde a 100% do valor médio de um botijão de gás de cozinha com capacidade para 13 quilos. Segundo o último relatório divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que realizou uma pesquisa em pontos de revenda até o dia 17 de junho, a média de preço do gás de cozinha nos estabelecimentos analisados em todo o país foi de R$ 103,55.

O pagamento das parcelas será realizado de forma escalonada até o dia 30 de junho, sendo efetuado em conjunto com o Bolsa Família.

Quem recebe o Vale Gás hoje?

Recebem o benefício do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros nesta quarta-feira (28/06) os beneficiários que têm o NIS com dígito final 8.

Qual é o valor do Vale Gás em junho?

O valor de pagamento do Vale Gás é definido pelo preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Neste mês de junho, o benefício será de R$109.

Como sacar o Vale Gás?

O pagamento do Vale Gás é realizado pela CAIXA, e é disponibilizado através de um dos seguintes meios:

Conta Poupança Social Digital;

Conta Poupança Caixa Fácil;

Plataforma social, com saque utilizando cartão social.

Caso o beneficiário não tenha conta na CAIXA, será aberta automáticamente uma conta Poupança Social Digital em seu nome. Ela pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível realizar compras com cartão de débito virtual, pagar contas, fazer transferências e também permite o saque sem cartão em lotéricas e terminais de autoatendimento.

O que é o Vale Gás?

O Vale Gás é um programa social criado pelo Governo Federal que tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. O pagamento do benefício é realizado através da Caixa Econômica Federal, que também é responsável por fornecer os canais de atendimento para os beneficiários.

Como receber o Vale Gás?

Para receber o Vale Gás, é necessário que o cidadão interessado se inscreva no CadÚnico, que realiza a seleção dos beneficiários. Além disso, para ter direito ao benefício, é necessário que o solicitante tenha uma renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo.

Como consultar o Vale Gás?

Para realizar a consulta do Vale Gás deve ser utilizado um dos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Atendimento Caixa pelo telefone 111.

Em caso de dúvidas, deve-se utilizar o telefone 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

