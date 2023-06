Julgamento de Bolsonaro: relator vota por inelegibilidade e para salvar Braga Netto

(Foto:Reprodução) – O julgamento será retomado nesta quinta-feira (29)

Após o ministro Benedito Gonçalves, relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Jair Bolsonaro (PL), votar nesta terça-feira (27) pela inelegibilidade do ex-presidente, os demais ministros deverão retomar a votação nesta quinta-feira (29), a partir das 9 horas. O jugalmento foi dado por encerrado após mais de três horas de sessão. Leia a decisão do relator na íntegra.

Na decisão, Gonçalves determinou que o ex-chefe do Executivo fique impedido de concorrer pelos próximos oito anos, a partir das eleições de 2022. O ministro também optou por absolver o ex-candidato à vice-presidência, general Braga Netto. O relator do caso foi o primeiro a votar e enfatizou que o ex-presidente é totalmente responsável pela reunião com embaixadores que ocorreu 76 dias antes das eleições.

Neste segundo dia de julgamento, a Corte analisou se houve abuso de poder político em reunião com embaixadores estrangeiros meses antes da eleição em 2022. No evento, o então presidente atacou as urnas e disseminou fake news sobre o processo de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT.

A ação começou a ser julgada na última quinta-feira (22), com as manifestações do autor da ação. Em seguida, vieram a defesa de Bolsonaro e a acusação do Ministério Público Eleitoral (MPE).

Ao chegar no local da solenidade, que marcou o ato de filiação do PL à Assembleia Legislativa do estado, Bolsonaro foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Vilmar Zanchin (MDB)

No primeiro dia do julgamento, o TSE ouviu os argumentos apresentados pelos advogados do PDT, partido que protocolou a ação, a defesa de Bolsonaro e a acusação do Ministério Público Eleitoral (MPE).

