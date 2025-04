Vamos passear! Onça-pintada leva família para explorar o Pantanal

Onças-pintadas explorando o Pantanal. (Foto: Reprodução/Mario Nelson Cleto Rodrigues)

A onça-pintada Aroeira é uma fêmea monitorada pelo projeto Onçafari na Fazenda Caiman Pantanal, em Mato Grosso do Sul.

Em meio à vastidão do Pantanal, na região de Miranda, em Mato Grosso do Sul, uma família de onças-pintadas encantou as lentes do guia de turismo Mario Nelson Cleto Rodrigues.

No vídeo mais abaixo, é possível ver os animais passeando pela mata na Fazenda Caiman, um oásis de mais de 50 mil hectares de natureza preservada no coração do bioma.

“Mamãe Aroeira e titio Carandá em mais um dia de passeio com o pequeno Jatobá pela imensidão do nosso refúgio. Você sabia que essa família de onças-pintadas que vive aqui na Caiman segue a tradição de receber nomes de árvores nativas do Brasil? E, enquanto passeiam, os filhotes também descobrem e exploram a vegetação, os gravetos e outros elementos que aparecem pelo caminho. Cena mais linda”, descreveu o guia.

Onça-pintada Aroeira

A onça-pintada Aroeira é uma fêmea monitorada pelo projeto Onçafari na Fazenda Caiman Pantanal desde o seu nascimento, ocorrido em 2020. O nome dela, assim como os de boa parte de sua família, foi inspirado em árvores nativas. Aroeira é filha de Manduvi e irmã de Amburana, Bocaiúva, Acuri e Carandá.

